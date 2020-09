Há novo álbum de Bruce Springsteen no horizonte e o single já se ouve

De surpresa. Esta quinta-feira ficou a saber-se que Bruce Springsteen editará a 23 de Outubro um novo álbum com a E Street Band. Chama-se Letter to You, foi gravado ao vivo no estúdio caseiro do músico em Nova Jérsia, ao longo de cinco dias, e será composto por 12 canções. O tema-título é o primeiro single, cujo videoclipe foi também agora divulgado.

Do álbum fazem parte três novas versões de canções mais antigas, mais exactamente dos anos 1970, que o músico tem tocado ao vivo e que também já apareceram em registos piratas. São elas Janey needs a shooter, If I was the priest' e Song for orphans. O músicos Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano e Jake Clemons são os participantes no álbum produzido por Ron Aniello e pelo próprio Bruce Springsteen.

“Adoro a natureza emocional de Letter to You”, afirma Springsteen no comunicado onde é dada a novidade. “E adoro o som da E Street Band a tocar tudo completamente em estúdio, de uma maneira nova, sem gravações adicionais. Fizemos o álbum em cinco dias e acabou por ser uma das maiores experiências de gravação pelas quais passei”, conclui.

Trata-se do vigésimo trabalho de estúdio de Springsteen, seis anos depois do último registo com a E Street Band. Entre 2017 e 2018, o músico americano subiu ao palco do teatro Walter Kerr, em Nova Iorque, por 236 vezes, num espectáculo intimista que depois pôde ser visto na Netflix.