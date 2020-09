Um espectáculo para acabar com a invisibilidade

Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina etc. – que o nome é longo e agora não interessa nada –, isto é, D. Maria II, rainha duas vezes, mãe compulsiva, senhora de suas convicções e interesses e apurado sentir do dever, parece pouco provável interlocutora de três actrizes negras mais de 160 anos depois de morrer, mesmo no teatro a que deu nome. Porém, foi ela a escolhida como “aliada” pelas criadoras de Aurora Negra, espectáculo emocional e de intervenção política, um pouco desequilibrado, a espaços panfletário.

