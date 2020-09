Depois do confinamento, feiras do livro enchem-se de leitores com “sede de sair”

A pandemia de covid-19 teve um forte impacto na cultura, incluindo no sector livreiro. Neste P24, fomos perceber como correram os últimos meses para editoras e livrarias.

Na recta final das feiras do livro de Lisboa e do Porto, que aconteceram em simultâneo e terminam este fim-de-semana, ouvimos Arnaldo Vila Pouca, um dos donos da livraria Flâneur, do Porto, e Alexandre Esgaio, da Antígona, que encontramos no stand da editora no Parque Eduardo VII. Falamos ainda com Pedro Sobral, vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Episódio realizado com a supervisão de Aline Flor.