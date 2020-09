Arquitectos brasileiros criticam doação do acervo de Paulo Mendes da Rocha a Portugal

Caiu mal nos meios culturais e na comunidade da arquitectura brasileira, e especialmente em São Paulo, a doação, anunciada na quarta-feira, da totalidade do acervo profissional de Paulo Mendes da Rocha a uma instituição estrangeira, neste caso, à portuguesa Casa da Arquitectura.

Pouco tempo após a difusão da notícia no Brasil pela Folha de São Paulo e em Portugal pelo PÚBLICO, as críticas surgiram nas redes sociais, e a própria Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP)– onde Paulo Mendes da Rocha foi professor durante anos – publicou uma nota a manifestar “grande pesar” pela decisão daquele que é o mais prestigiado arquitecto brasileiro vivo, Prémio Pritzker em 2006.

“Apesar de inúmeras tentativas e propostas de recebimento do seu acervo, a decisão soberana do arquitecto foi diversa da nossa expectativa”, diz o comunicado, citado pela Folha de São Paulo. E acrescenta: “O acervo de Paulo Mendes da Rocha teria para nós um duplo significado. Por um lado, a importância do material, nos seus próprios termos, e seu vínculo com a história desta instituição pública de ensino. Por outro, integraria o maior acervo público de arquitectura, urbanismo e design.”

O diário paulista revela que a USP chegou a encetar negociação com o arquitecto para que o seu acervo fosse doado à sua FAU e ao Instituto de Estudos Brasileiros, mas sem sucesso.

Nas redes sociais, o arquitecto e professor na USP José Lira escreveu: “A despeito de seus méritos, [a Casa da Arquitectura] não é uma instituição de ensino e pesquisa, nem muito menos pública, mas um centro privado de guarda de acervos e exposições de arquitectura. E pior, fora do Brasil. É desanimador saber disso. E num momento de erosão cultural do país.”

Outro docente e historiador de arquitectura, Renato Anelli, viu também na decisão de Paulo Mendes da Rocha “um momento triste para a cultura arquitectónica brasileira, em especial para todos aqueles que lutam pela preservação de acervos arquitectónicos”. “Não discuto a qualidade e a importância da Casa da Arquitectura. Questiono a desnacionalização de um acervo dessa importância. O Brasil fica mais pobre”, acrescentou.

Num artigo de opinião escrito a pretexto da polémica motivada pela escolha de Paulo Mendes da Rocha, de 91 anos, o jornalista da Folha de São Paulo Silas Martí enquadra-a no contexto político actual do Brasil sob a presidência de Jair Bolsonaro.

“O Brasil, há muito, parece se apequenar diante do mundo, mas essa é outra história. A sensação de déjà-vu agora, no entanto, é candente. Não é a primeira vez que um acervo de importância histórica incontornável deixa o país, seja ele doado ou vendido mesmo”, escreve Martí, citando, entre outros exemplos, a venda da única pintura de Jackson Pollock existente no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, bem como a anunciada liquidação da colecção de arte do falido Banco Santos que está à guarda do Museu de Arte Contemporânea da USP. E lembra também o caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em 2018, ou, mais recentemente, a situação da Cinemateca Brasileira sediada em São Paulo, que anunciou a demissão de quatro dezenas dos seus funcionários, pondo em risco a salvaguarda das suas colecções.

“Mendes da Rocha não vê [na Universidade de São Paulo – onde é quase “sinónimo da instituição”, nota Martí –] condições ideais de armazenar seu acervo. Basta lembrar os inúmeros problemas de conservação da sede da escola desenhada por Vilanova Artigas e o facto de seu satélite em Higienópolis, um casarão dilapidado, ainda estar interditado aos alunos desde um projecto de restauro ter início”, comenta o jornalista, realçando que a presente decisão do arquitecto brasileiro não se deveu a questões de dinheiro.

“Mendes da Rocha se mostra preocupado com o destino de sua memória num país desmemoriado. A decisão de entregar o acervo a uma instituição com recursos adequados tem a ver com o seu desejo mais que compreensível de que a obra sobreviva aos atropelos e às intempéries do tempo”, conclui Martí.

O acervo da obra profissional de Paulo Mendes da Rocha, constituído por cerca de 8800 peças, chega esta quinta-feira à Casa da Arquitectura, concretizando um contrato firmado em Dezembro de 2019 pelo autor do projecto para o novo Museu dos Coches, em Lisboa, e a instituição de Matosinhos.