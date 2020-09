Vicente Jorge Silva, director de “redacções que se habituaram a pensar pela sua cabeça”

Vicente Jorge Silva morreu esta terça-feira aos 74 anos. Neste P24, prestamos homenagem ao fundador e primeiro director do PÚBLICO.

Ouvimos os testemunhos de Nuno Pacheco, que esteve ao lado de Vicente Jorge Silva na criação do jornal, e Manuel Carvalho, actual director do PÚBLICO e um dos estagiários da fundação do jornal.

Vicente Jorge Silva, que dirigiu o PÚBLICO até 1996, é recordado por todos com carinho e como um profissional “exigente que fez história no jornalismo”, que sempre sonhou fazer “um jornal com um estilo próprio”. Nesta terça-feira, várias homenagens foram feitas, incluindo uma carta aberta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao seu “amigo e camarada” Vicente Jorge Silva.

