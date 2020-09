O regresso às aulas em debate

Em tempo de arranque de mais um ano escolar, o primeiro sob o véu de incerteza criado pela pandemia de covid-19, o Público lança um debate online sobre os desafios do regresso às aulas, juntando, no mesmo auditório virtual, representantes dos pais, das escolas, dos profissionais de saúde e do Governo.

Adequação das medidas de segurança e sanidade previstas para o começo deste ano lectivo tem suscitado dúvidas junto de professores, pais e demais encarregados de educação. Os receios, as expectativas, mas também o impacto deste regresso nos domínios da saúde, da pedagogia e do bem-estar da comunidade escolar serão alguns dos temas que nortearão a conversa da jornalista Rita Ferreira, editora de Sociedade do Público, com um painel que integra o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, a psicóloga e professora catedrática Margarida Gaspar de Matos, Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos, Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, e Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares.

O debate online acontecerá no dia 10 de Setembro, a partir das 11h00, e pode ser acompanhado aqui e na página do Público do Facebook.