Regresso às aulas chega com semana de chuva e descida da temperatura

Com o regresso às aulas chegará também a chuva e as temperaturas baixas, registando-se uma “probabilidade elevada de chuva e uma descida da temperatura que será acentuada no próximo domingo”, confirmou ao PÚBLICO a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Entre esta quarta-feira e domingo “há tendência para uma pequena subida gradual da temperatura”. “O céu vai estar pouco nublado ou limpo com o tempo muito seco e quente e vento geralmente fraco, embora com algumas rajadas nas terras altas do interior Norte e Centro durante a noite e no litoral durante a tarde” até sábado, acrescenta Paula Leitão. No entanto, segundo a meteorologista, “haverá uma mudança abrupta” no domingo, com as temperaturas a descerem e probabilidade de chuva. “Vamos ter uma diferença muito grande desta semana para a próxima”, sublinha, destacando, porém, que as previsões terão ainda de ser confirmadas.

Para esta quarta-feira estão previstos “períodos de céu muito nublado por nuvens altas, apresentando-se temporariamente muito nublado em alguns locais do litoral oeste da região Sul até ao início da tarde”. As previsões apontam ainda para uma “pequena subida de temperatura no interior Norte e Centro” e uma “descida da temperatura máxima no litoral entre o Cabo Mondego e o Cabo Raso”, de acordo com informação disponibilizada no site do IPMA. Em Lisboa, espera-se um dia de sol com algumas nuvens, com os termómetros a oscilarem entre os 29°C de máxima e os 19°C de mínima.

Na região do Porto, poderá contar também com tempo soalheiro, embora com alguma nebulosidade. As temperaturas vão variar entre os 28°C e os 15°C. Em Braga e Évora, as máximas poderão chegar esta quarta-feira aos 33ºC.

No arquipélago dos Açores as previsões apontam para um tempo chuvoso, com os termómetros a variarem entre os 20ºC de mínima e os 25ºC de máxima. Na Madeira as temperaturas deverão oscilar entre os 21ºC e os 28ºC.

Madeira e dois distritos do continente em risco muito elevado de exposição aos UV

Os distritos de Évora e Santarém, em Portugal continental, e o arquipélago da Madeira apresentam esta quarta-feira risco muito elevado de exposição à radiação UV, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Todos os restantes distritos (16) do continente estão esta quarta-feira com níveis elevados, enquanto o arquipélago dos Açores apresenta um risco moderado de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.