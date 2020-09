Pais acusam colégio privado de discriminar a filha por ter diabetes

Dois dias depois da criança de seis anos começar a frequentar o Colégio do Sardão, em Vila Nova de Gaia, pais dizem que direcção comunicou que não tinham a noção do tipo de acompanhamento que era necessário fazer. “Expliquei que estávamos em cima do ano lectivo, não tinha alternativa, tinha tudo comprado.” Colégio não comenta.