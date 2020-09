Curto-circuito causou foco de incêndio no quinto piso do Hospital de Santo António

Um curto-circuito num instrumento na sala de electrofisiologia cardíaca causou esta quarta-feira um foco de incêndio no quinto piso do edifício do Hospital de Santo António, no Porto, disse à Lusa fonte daquela unidade de saúde.

O alerta foi dado pelas 19h30, quando a combustão do fio do aparelho “recentemente adquirido pelo hospital fez surgir um fumo negro, tendo de pronto sido accionado o plano de emergência”, acrescentou a fonte que revelou a “inexistência de feridos”.

De seguida, foram retirados os pacientes internados em Cardiologia, no piso 6, que aguardaram “em segurança a intervenção dos bombeiros” antes de “voltarem a ser conduzidos aos quartos, onde já se encontram”.

A intervenção dos bombeiros “foi dada por concluída às 21h”. Segundo a página da Protecção Civil, o foco de incêndio foi combatido por 20 operacionais dos Sapadores do Porto, apoiados por cinco viaturas.