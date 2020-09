PS organiza 19 congressos federativos no fim-de-semana, Costa discursa em três

O secretário-geral do PS, António Costa, vai discursar no sábado nos congressos federativos dos socialistas do Porto, de Viseu e da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), refere uma nota divulgada nesta quarta-feira por este partido.

Os congressos das federações do PS, num total de 19, vão realizar-se entre sábado e domingo, decorrendo 11 deles presencialmente e oito de forma mista, com parte dos delegados à distância como medida de prevenção da covid-19.

No sábado, segundo o PS, António Costa irá intervir na sessão de abertura do congresso da Federação do Porto, pelas 11h, seguindo depois para Viseu, onde discursa na sessão de abertura pelas 15h. António Costa termina o périplo no Pavilhão Paz e Amizade de Loures, fazendo uma intervenção na sessão de encerramento do congresso da FAUL, que irá confirmar a reeleição na presidência desta estrutura o seu secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Ainda relativamente ao dia de sábado, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, irá abrir o congresso da FAUL, pelas 14h30, e encerrar os congresso da Federação do Porto, pelas 17h30, e de Vila Real, pelas 19h, que decorre no pavilhão do Centro Escolar de Mondim de Basto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já no que respeita à agenda da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes irá intervir no sábado no encerramento do congresso da Federação de Santarém, pelas 19h, e no domingo no encerramento do congresso de Coimbra, pelas 18h30.

Estes congressos federativos realizam-se na sequência das eleições directas dos presidentes de federações, que decorreram nos dias 17 e 18 de Julho e das quais resultou a mudança de nove lideranças e a manutenção de dez líderes federativos.