PCP reúne comité central no sábado para tomar decisão sobre presidenciais

O PCP reúne o comité central no próximo sábado, dia 12, em Lisboa, num encontro que vai decidir a candidatura do partido às presidenciais. Depois de, na Festa do Avante!, Jerónimo de Sousa ter prometido que haveria novidades em breve, na terça-feira admitiu que a decisão poderia surgir “talvez no dia 12” deste mês. É o que vai acontecer.

O gabinete de imprensa do PCP anunciou a data da reunião em comunicado sem adiantar a ordem de trabalhos. Será o próprio secretário-geral, Jerónimo de Sousa, a divulgar as “principais resoluções da reunião”, segundo a mesma nota. A comunicação está prevista para as 19 horas.

Na terça-feira, o secretário-geral dos comunistas excluiu-se de uma candidatura presidencial (concorreu duas vezes, nos anos de 1996 e 2006) e anunciou, sem "dar nenhuma informação apressada” que, “com certeza” o partido terá “outro candidato, outra candidata, que será anunciado talvez no dia 12, mais coisa menos coisa”. O facto de Jerónimo de Sousa ter posto a hipótese de ser uma candidata originou uma curiosidade adicional e chegaram a ser veiculados nomes que foram desmentidos.

Na mesma ocasião, à margem de uma visita à escola artística António Arroio e depois de ter sido questionado sobre a candidatura da antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, Jerónimo de Sousa limitou-se a dizer que regista a notícia. “A nossa preocupação é o papel que a nossa candidatura, que vai ser anunciada dentro em breve, vai propor, nomeadamente na defesa dos trabalhadores”, afirmou.