“As pessoas têm medo de andar de bicicleta. Pudera!”: o testemunho de Miguel, atropelado numa ciclovia

Aos 24 anos, Miguel Peliteiro passou três semanas em coma na sequência de um acidente numa ciclovia na Póvoa de Varzim. A reabilitação continua e o acidente ainda deixa marcas — está internado, sem conseguir falar ao telefone, a aprender a escrever com a mão esquerda. Um depoimento na primeira pessoa, recolhido por email, de alguém que apela: “Nem todas as cidades são bike-friendly ou têm medidas de direitos do ciclista.”