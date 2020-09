O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre educação sexual (parte 5)

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week!

Como prometido, estamos aqui para a segunda leva de respostas às vossas perguntas. Ainda assim, não tivemos tempo para responder a todas, mas se não respondemos à vossa, por favor, reenviem para o AskFm e respondemos por lá!

Obrigada a todxs que enviaram perguntas e que nos deram oportunidade de debater temas que são tão, tão importantes e tão, tão pouco discutidos! Ficamos muito felizes por estarem a reflectir sobre as vossas sexualidades e a descobrir novas coisas para explorar. PROUD OF YOU!

Digam-nos se gostaram deste Q&A - nós adorámos, por isso, se vocês quiserem, somos três ou mais a querer! - no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Mais populares A carregar...

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.