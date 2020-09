Quem tem medo da educação sexual? E da igualdade de género?

Já tivemos famílias de etnia cigana nos tribunais exigindo dispensa da filha frequentar a escolaridade obrigatória, em nome da tradição. No Reino Unido há muitos casos de pais com as mais sortidas objeções de consciência. Pais extremistas tiraram os filhos das aulas de Educação Religiosa porque não aceitam que estes sejam contaminados com conhecimentos históricos sobre o Islão. Provavelmente acreditam que saber o ano da Hégira ou as diferenças entre sunitas e xiitas é três quartos do caminho para se oferecerem ao ISIS.

Continuar a ler