Vicente Jorge Silva

Partiste num momento de todas as incertezas. Podias aguentar-te mais uns tempitos. Mas não. Foste embora de uma vez por todas, para ficares à nossa espera. Nesse meu aprazado dia, levar-te-ei notícias do “nosso” país. E, já agora, auguro que a tua apodada “geração rasca” deu/dará origem a uma outra ainda mais enrascada do que já alguma vez houvera. Ou eu me engane muito. Então, até um dia destes. Fica em paz.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Ana Gomes 1

Já referi duas vezes, a primeira em Março passado, que Ana Gomes seria uma boa candidata às eleições presidenciais de Janeiro de 2021, dada toda a sua experiência internacional e o facto de ser uma lutadora constante contra o fenómeno da corrupção. Ana Gomes pode, de facto, trazer ao debate público muitos fenómenos que conhece bem e pelos quais tem lutado toda a vida. A forma como a sua candidatura vem agitar as águas está bem expressa na forma como o candidato da extrema-direita, André Ventura, se referiu a Ana Gomes, chamando-a de “candidata cigana”. Ainda bem que Ana Gomes é candidata.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Ana Gomes 2

Ana Gomes é a minha candidata para dar novo fôlego ao cargo de Presidente da República. Não falta experiência política à ex-deputada do Parlamento Europeu. As suas posições contra a corrupção, o compadrio e o tráfico de influências são garantia de uma presidência transparente na defesa dos ideais da Constituição. Se Marcelo se recandidatar, as outras candidaturas servirão apenas para opinar durante o campanha eleitoral.Com a vitória marcelista no horizonte faltará saber quem fica em segundo lugar. Se André Ventura conseguir esse feito, a extrema-direita ganha fôlego. Aí sim, poderemos dizer: Ventura chegou, viu e ficou em segundo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Extermínio nos lares

Todos os dias são reportados diversos casos de infecção pelo novo vírus nos lares e residências de terceira idade. Há seis meses que os utentes daquelas instituições são contaminados e ainda não conseguimos vislumbrar a causa respectiva. São os profissionais que não se resguardam com máscara e desinfecção adequada? São os visitantes que não dispõem de equipamentos de protecção apropriados? São as máscaras e a higienização adoptadas que não previnem a propagação da doença? Afinal, qual é a causa para um tão grande drama? Deixo a resposta à senhora ministra da Saúde.

Diogo de Macedo, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ridículo político sob a capa de democracia

Basta ler a criteriosa e sábia opinião de José Pacheco Pereira (05/09/2020) para facilmente intuir o ridículo em que certas forças políticas da direita vegetam, quando passam da crítica democraticamente parametrada, para cair no fanatismo serôdio de mal dizer. Em rigor, começam sempre com falinhas mansas e com “mottos” de populismo, para, quando no poder, revelar a sua verdadeira face de repressão e autoritarismo.

António Bernardo Colaço, Lisboa