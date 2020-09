Moria: Como um centro de passagem se tornou no “pior campo de refugiados do mundo”

A bomba relógio explodiu. O campo de refugiados de Moria já foi descrito como “a vergonha da Europa”, “o pior campo de refugiados do mundo”, ou “o sítio onde três meses parecem 300 anos”. O sítio com casos estudados por psicólogos, de crianças que deixaram de andar e falar, comer, aguardando, em estado adormecido, que a sua situação mude. O local que, durante anos, associações de direitos humanos avisaram que iria ser palco de uma catástrofe humanitária, uma panela de pressão.

Mas como se chegou aqui?

Moria foi pensado para ser um centro de registo e trânsito para cerca de 2000 pessoas, quando em 2015 aumentou o número de chegadas de refugiados a fugir sobretudo da guerra na Síria, um de seis hotspots em ilhas gregas perto da costa da Turquia, onde as viagens são razoavelmente curtas e os acidentes se dão sobretudo por culpa de traficantes sem escrúpulos e barcos que levam muito mais pessoas do que deveriam.

A ideia era que as pessoas fossem ali registadas e levadas para a Grécia continental. E isso foi acontecendo, mais ou menos, durante uns meses, até à assinatura do acordo entre a União Europeia e a Turquia, em Março de 2016. Este previa que a Turquia impedisse as partidas da sua costa, e que quem apesar disso chegasse à Grécia fosse devolvido à Turquia. A UE daria verbas para acolhimento de refugiados na Turquia e receberia refugiados de campos turcos no mesmo número dos devolvidos.

Um dos problemas do acordo era que a Turquia só receberia refugiados que não tivessem saído do local de chegada à Europa, ou seja, das ilhas.

Várias organizações retiraram-se nesta altura de Moria em protesto — os Médicos Sem Fronteiras disseram “não querer ser cúmplices de um sistema injusto e desumano”, já que implicava “uma expulsão em massa” de requerentes de asilo a quem seria negada esta oportunidade. O ACNUR (Alto Comissariado da ONU para os Refugiados) também se retirou, dizendo que os centros de recepção se tinham tornado centros de detenção.

Com problemas na concretização do acordo — o número de chegadas diminuiu mas não parou —, a capacidade foi sendo esticada com acampamentos improvisados fora do campo, sem que houvesse infra-estruturas.

Na falta de acção do Governo, as ONG multiplicavam-se: as Dirty Girls of Lesbos lavavam roupa e cobertores, O Outro Humano preparava comida, na One Happy Family as crianças podiam ter aulas e outros programas, entre muitas, muitas outras ONG. Mas, ao mesmo tempo, muitos habitantes de Lesbos iam sendo prejudicados com a presença dos refugiados e o facto de a ilha ser conhecida sobretudo pela sua presença: o turismo a caiu, os voos charter de cidades europeias foram suspensos. Agricultores queixavam-se que refugiados levavam partes de canos ou varas para fazer tendas.

O campo foi enchendo e enchendo cada vez mais.

“Lesbos é parte de um sistema europeu de armazenamento e dissuasão de pessoas desesperadas, com Moria como ponto central. Cria um espectáculo que amedronta e é usado para justificar a ideia de que nós (a UE) estamos cheios e que eles são perigosos. E de que não há outra escolha”, comentava o jornalista especializado em políticas de refugiados Daniel Howden.

Os responsáveis gregos justificam a manutenção destas pessoas nas ilhas sem esconder o objectivo de dissuasão.

“Não queremos passar a mensagem que toda a gente que chega a Grécia vai sair dos campos logo de imediato”, disse ao PÚBLICO o ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Miltiadis Varvitsiotis, numa passagem por Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2020, parece ter acontecido a tempestade perfeita. O número de chegadas aumentou, no que muitos vêem como uma acção deliberada da Turquia.

Brigadas de vigilantes em Lesbos atacaram jornalistas e trabalhadores humanitários. A dada altura, juntaram-se num dos portos, onde tentava chegar um bote insuflável com umas vinte pessoas, incluindo mulheres e crianças. Diziam-lhes “vão para a Turquia”, enquanto um afastava o pequeno bote da costa com um pau.

Ao aumento de chegadas sucedeu-se muito rapidamente a pandemia da covid-19. O Governo reagiu impondo limites mais estritos à saída dos campos. Moria registou o primeiro caso de covid-19 na semana passada; o Governo impôs uma quarentena rigorosa. A panela de pressão rebentou. “Fogo posto ou não, isto poderia ter sido evitado”, concluía a investigadora da Human Rights Watch Eva Cossé.