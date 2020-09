Governo britânico publica lei que oficializa intenção de não cumprir partes do acordo do “Brexit”

O Governo do Reino Unido publicou esta quarta-feira um esboço da legislação que pretende aprovar no Parlamento britânico e que oficializa a sua intenção de não cumprir algumas disposições do acordo do “Brexit”, negociado e ratificado com a União Europeia.

A proposta de lei – que ainda terá de ser discutida e aprovada pelas duas câmaras de Westminster – assume claramente a infracção de direito internacional, particularmente em relação às disposições acordadas com os 27 Estados-membros sobre o sistema aduaneiro aplicado às trocas comerciais com a Irlanda do Norte e sobre os termos das ajudas estatais.

“Algumas disposições são aplicáveis não obstante a inconsistência ou incompatibilidade com direito interno e internacional”, lê-se por três vezes ao longo das 54 páginas da Proposta de Lei do Mercado Interno do Reino Unido.

Horas antes da publicação do documento, o primeiro-ministro britânico dizia aos deputados na Câmara dos Comuns que a proposta de lei era uma “rede de segurança jurídica para proteger o país de interpretações extrema ou irracionais”.

“Assegura a integridade do mercado interno do Reino Unido”, quando o período de transição acabar, em Dezembro de 2020, afiançou Boris Johnson.

"This legislation breaks international law," says the SNP's Ian Blackford, "why does the prime minister think that he and his friends are above the law?"



Boris Johnson says the UK Internal Market Bill is about "protecting jobs, protecting growth"#PMQs https://t.co/REkqI2EWKY pic.twitter.com/J8Aq7FRaNV — BBC Politics (@BBCPolitics) September 9, 2020

Desde o dia 31 de Janeiro, quando saiu oficialmente da UE, até ao último dia do ano, o país continua a gozar de todos os direitos e a ter os mesmos deveres de qualquer Estado-membro, no âmbito da participação no mercado único europeu.

A oitava ronda de negociações entre Londres e Bruxelas arrancou esta semana – Michel Barnier, negociador-chefe europeu, chegou esta quarta-feira à capital britânica – e tem como objectivo definir uma nova parceria económica e política entre os dois blocos, para ser aplicável a partir de 2021.

Ursula avisa Londres

Esta quarta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, criticou o plano do Governo britânico, dando voz ao descontentamento generalizado da UE e da oposição interna – incluindo dentro do Partido Conservador –, que vê nesta jogada uma descredibilização da confiança internacional em Downing Street.

“Estou muito preocupada com os anúncios do Governo britânico sobre as suas intenções de incumprir o Acordo de Saída. Viola o direito internacional e compromete a confiança”, escreveu a chefe do executivo comunitário no Twitter, fazendo ainda referência à expressão latina Pacta sunt servanda, segundo a qual o cumprimento das obrigações jurídicas é um princípio básico do direito internacional.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020

Maros Sefcovic, comissário para as Relações Inter-institucionais, pediu uma reunião de emergência do comité conjunto que supervisiona a implementação do acordo de saída do Reino Unido da UE, para o Governo britânico poder esclarecer em que consiste a legislação sobre o mercado interno e em que medida viola os compromissos no Protocolo da Irlanda do Norte, que integra o acordo do “Brexit”.

Numa conversa telefónica com Michael Gove, líder do Conselho de Ministros e representante do Reino Unido no comité conjunto, Sefcovic deu conta da “extrema preocupação” com que Bruxelas está a acompanhar os desenvolvimentos em Londres.

“Deixei muito claro que o acordo de saída não está aberto a renegociação e que a expectativa da UE é que o Reino Unido respeite a letra e o espírito desse tratado internacional”, disse o comissário.

Comissário @MarosSefcovic anuncia convocatória de reunião de emergência do comité conjunto que supervisiona a implementação do acordo de saída do Reino Unido da UE, para o Governo britânico poder esclarecer em que consiste a legislação sobre o mercado interno e em que medida ... — Rita Siza (@siza_rita) September 9, 2020

Fontes da UE garantiram, no entanto, à Reuters, que as negociações em curso não vão ser suspensas por causa da legislação britânica.

Protocolo em causa

Nos termos do Protocolo, a Irlanda do Norte passaria a fazer parte da união aduaneira do Reino Unido, mas teria de cumprir algumas regras do mercado único. Desta forma, ao invés de se edificar uma fronteira física entre Irlanda do Norte e República da Irlanda, Governo e UE acordaram o estabelecimento de uma fronteira aduaneira ao longo do Mar da Irlanda, entre a ilha irlandesa e a Grã-Bretanha.

Com esta solução, entenderam as partes, garantia-se a integridade do mercado único europeu e não se punham em causa os Acordos de Sexta-Feira Santa (1998), que acabaram com a guerra civil de trinta anos entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte.

A proposta de lei do Governo conservador estabelece, no entanto, que os produtos oriundos da Irlanda do Norte têm entrada sem restrições no mercado britânico, não sendo, por isso, aplicáveis as regras europeias definidas no Protocolo.

A legislação dá ainda poder unilateral aos ministros do Governo britânico para mudarem – ou decidirem não aplicar – pautas aduaneiras e outros procedimentos às trocas comerciais entre os dois territórios.

Um cenário que também tem repercussões na Escócia e País de Gales, cujos principais líderes políticos acusam, agora, Downing Street de querer retirar poderes aos governos e parlamentos regionais.​