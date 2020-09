O campo de Moria ardeu e 13 mil refugiados estão “em terra de ninguém”

Independentemente das circunstâncias em que deflagraram os fogos que os ventos fortes ajudaram a espalhar, consumindo quase na totalidade o “pior campo de refugiados” da Europa, a tragédia da madrugada de quarta-feira no Campo de Moria, na ilha grega da Lesbos, era uma “inevitabilidade” à espera de acontecer. “O fogo é uma manifestação visceral das políticas europeias, que durante anos toleraram que migrantes fossem contidos em condições perigosas”, acusa Amelia Cooper, membro da organização não-governamental Legal Centre Lesvos, uma das associações no terreno que o PÚBLICO ouviu.

Ao início da noite, muitos dos quase 13 mil requerentes de asilo que fugiram das chamas em pânico e sem saberem para onde – e que passaram o dia em estradas, bloqueadas pela polícia para as impedir de alcançarem a capital da ilha, Mitilini – tinham encontrado abrigo nas colinas em redor do que resta do campo, nas florestas e no parque de estacionamento de um supermercado nas redondezas.

Entre as perto de 13 mil pessoas a viver no campo, mais de 4000 são crianças e outros membros de grupos vulneráveis, incluindo 407 menores sozinhos e grávidas.

As autoridades não distribuíram água nem comida e a ajuda médica chegou a pouca gente – o caos era muito e as informações difíceis de confirmar, mas não foram identificados feridos graves, com os bombeiros a assistirem as pessoas que inalaram fumo. A verdade é que os bombeiros e a protecção civil não conseguiam aceder à totalidade dos contentores e tendas queimados nem às poucas estruturas que escaparam de pé.

Menos de 24 horas depois do grande incêndio, voltou a haver famílias a correr para longe das chamas: um novo fogo levou à fuga das pessoas que permaneciam no perímetro do campo, incluindo mulheres com bebés ao colo e pessoas com dificuldades de mobilidade, porque as suas tendas estavam entre as poupadas.

não restou nada do campo

Antes, faltava pouco para o sol se voltar a pôr, e os voluntários da Team Humanity, uma ONG com um centro a 150 metros do campo, tentavam ainda comprar água para distribuir a todos os que nem isso tinham bebido. “Estas pessoas estão de novo de onde vieram, em terra de ninguém”, desabafou Helle Blak, dinamarquesa desta organização, ao telefone. “Alguns podem ficar connosco, mas não temos lugar para 13 mil pessoas.”

“As ONG e muitos grupos que se auto-organizaram, tanto de migrantes como de gente solidária com eles, estão a trabalhar juntos para tentar suprir as necessidades a que o Estado não responde”, descreveu, por seu turno, Amelia Cooper.

Cada ONG ou grupo ocupava-se do que podia. O International Rescue Committee preparava-se para “distribuir sacos-cama”, enquanto dizia manter disponíveis as equipas que habitualmente prestavam cuidados de saúde mental no campo. “Os que viviam em Moria ficaram agora sem nada; pessoas já traumatizadas que perderem os seus poucos pertences”, sublinhou a organização num comunicado.

Medidas extraordinárias

O Governo grego foi rápido a reforçar as forças de segurança e durante a manhã chegaram a Moria três contingentes da polícia antimotim conhecidos como Unidades para a Reinstalação da Ordem. Ao mesmo tempo, a ilha era colocada sob estado de emergência durante quatro meses.

“Nenhum refugiado ou migrante será autorizado a sair da ilha. Haverá novas restrições aos movimentos e às actividades na ilha. Estas medidas são extraordinárias mas absolutamente necessárias”, disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mistotákis, num comunicado. As novas restrições vão afectar requerentes de asilo mas também os habitantes: “Tenho a certeza que as pessoas de Lesbos vão compreender totalmente e cumprir”, acrescentou Mistotákis.

Desespero e tensões

Os refugiados, esses, não têm grande opção. Desde meados de Março que o Campo de Moria, um espaço de 26 quilómetros quadrados absolutamente lotado (foi pensado para uma lotação quatro vezes menor), estava em confinamento. Uma situação que tornou ainda mais gritantes as ondições de vidas de quem ali está, em muitos casos há anos, e que era cada vez insustentável, como avisaram repetidas vezes as ONG que ali trabalham.

“Sujeitar pessoas a cinco anos de encerramento nestas condições só pode levar ao desespero e a tensões. Com a covid-19 e as restrições cada vez mais rígidas, o ambiente era quase insuportável”, diz a organização Médicos Sem Fronteiras na sua reacção ao incêndio. “Que não haja dúvidas sobre as causas deste incêndio. Os responsáveis são os anos de sofrimento humano e violência orquestrados pelas políticas migratórias gregas e europeias”, acusa.

A confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus – a primeira pessoa a testar positivo, há uma semana, foi um requerente de asilo da Somália, que esteve em Atenas e depois regressou ao campo. O campo, já em confinamento, foi colocado em quarentena.

Confirmação de covid-19

Realizaram-se entretanto 2000 testes e o número de casos confirmados subiu para 35 – destas pessoas, oito tinham sido localizadas depois do incêndio, informou o Governo grego.

A falha do Governo em pôr em prática “uma resposta sanitária” vai continuar, antecipa a Legal Centre Lesvos, pelo que “o número de casos entre os residentes do campo agora deslocados vai seguramente aumentar”.

Esta ONG, como os Médicos Sem Fronteiras e outras, apontam o anúncio da confirmação dos primeiros casos de covid-19 como a gota de água que levou à tragédia anunciada. “O anúncio da confirmação dos 35 casos de covid-19 pode ter sido o factor que finalmente quebrou as pessoas, no pior campo de refugiados da Europa”, escreveu a Aegean Boat Report, organização que monitoriza as chegadas a Lesbos.

Novo campo

O Governo responsabiliza os requerentes de asilo e várias ONG confirmam relatos de motins nas horas que antecederam o incêndio. “Compreendo as dificuldades no campo. Mas não pode haver alibi para reacções violentas a protocolos de saúde”, disse o primeiro-ministro.

Nada que espante quem tem “experiência de trabalho com surtos”, como sublinham os Médicos Sem Fronteiras. Sem expectativas de sair dali, sem um plano de resposta adequado à pandemia, era impossível conseguir ter “a confiança ou a compreensão da população”. “As autoridades gregas falharam na resposta, a União Europeia e os outros Estados membros rejeitaram a responsabilidade”, lamenta.

Alemães recebem mil pessoas

Da Alemanha chegou a oferta para receber mil pessoas no estado da Renânia Vestfália. A Comissão Europeia vai ajudar a reinstalar os menores desacompanhados noutras localizações na Grécia. No imediato, Atenas quer que as pessoas fiquem em tendas no exterior do campo, num ferry que devia chegar ainda na quarta-feira à noite e em dois navios que planeava enviar esta quinta-feira.

Mas aquilo que todas as ONG pedem, uma solução digna para quem vivia ali, não está no horizonte.

“O Governo grego anunciou que vai reconstruir o campo, agora com uma estrutura fechada. A Comissão Europeia diz outra vez que está focada na recolocação de grupos vulneráveis, em vez de enfrentar as causas estruturais deste incêndio”, diz Amelia Cooper, da Legal Centre. “O campo não deve ser reconstruído”, pede. “E as políticas violentas e hostis que o campo representa têm de ser revistas.”