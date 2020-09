Matosinhos ajusta transportes à abertura do ano lectivo

Para evitar aglomerações de alunos nas proximidades das escolas e nos locais de embarque e desembarque, a câmara de Matosinhos vai ajustar os horários dos transportes aos horários das escolas. Com a abertura do ano lectivo marcado para segunda-feira, a autarquia pretende fazer com a Maré – o privado que opera no concelho - o que diz já estar a ser feito pela STCP e pela Metro do Porto. A medida acompanha o que será posto em prática no transporte público do Grande Porto com um objectivo: “minimizar o efeito que a concentração de pessoas poderá ter no aumento do número de infecções por covid-19”.

Com a Metro do Porto e com a STCP a câmara não precisou de se sentar à mesa para chegar a acordo. Como a autarquia adianta em comunicado enviado à imprensa, os horários destes dois operadores “já respondiam às novas necessidades”. Com o privado que circula no concelho chegou-se a um entendimento de forma a cumprir-se as necessidades definidas pelos planos de contingência dos estabelecimentos de ensino. Evitar-se-ão assim “aglomerações de alunos nas proximidades das escolas”.

A Maré assegurará em todo o concelho o mesmo suporte de resposta às necessidades das medidas de contingência que será garantido pelos dois operadores com ligação ao Porto. Recorde-se que todos os alunos de Matosinhos beneficiam do passe de transporte gratuito, por força do investimento de cerca de meio milhão de euros feito no ano passado pela autarquia.

“Uma das questões levantadas pela Direcção-Geral de Saúde e pela Autoridade de Saúde de Matosinhos são os fluxos de alunos no exterior das escolas, uma vez que podem potenciar a propagação do vírus. Nesse sentido, para além do esforço que fizemos junto do operador para que os transportes públicos correspondam de forma directa aos novos horários, vamos ter um reforço da presença dos nossos agentes da Polícia Municipal nas áreas circundantes dos estabelecimentos de ensino para que, de uma forma pedagógica, se incuta às nossas crianças e jovens a necessidade do cumprimento das regras sanitárias e de distanciamento”, adianta a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, no mesmo comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Reforço de equipas de limpeza<_o3a_p>

O ano lectivo está a ser preparado no concelho acautelando-se “o máximo de situações potencialmente críticas”, nomeadamente com “a higienização dos estabelecimentos de ensino e das áreas circundantes”, sublinha a autarca.

Em Matosinhos, o ano lectivo arranca na segunda-feira mas só para o agrupamento Óscar Lopes. Só a partir de dia 17 de Setembro é que todos os pouco mais de 18 mil alunos do município regressarão às aulas. Esse regresso será feito com a ajuda de mais 180 assistentes operacionais que a autarquia está a contratar para reforçar as operações de limpeza de todos os estabelecimentos de ensino. Já criadas estão as equipas municipais que procederão à higienização dos espaços de maior aglomeração junto às escolas. Adianta ainda o comunicado estarem já a decorrer “vistorias feitas por equipas multidisciplinares, que incluem técnicos da Saúde Pública e da autarquia, a todas as escolas do concelho, no sentido de se perceber se os planos de contingência elaborados carecem de algum tipo de ajuste”.<_o3a_p>