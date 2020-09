Lisboa na Rua celebra aniversário de Jorge Palma e há jazz e aulas de dança Bollywood

O Lisboa na Rua tem novas atracções este mês. O músico Jorge Palma faz 70 anos e este sábado fará um concerto transmitido online intitulado 70 Voltas ao Sol. Terá também acompanhamento de outros 14 músicos, o maestro Cesário Costa e participação especial de Cristina Branco. O concerto será transmitido a partir das 21h30 nas redes sociais da Câmara de Lisboa e da empresa municipal de Cultura, a EGEAC. Segundo nota desta última, que organiza e promove o festival, as músicas terão “uma nova sonoridade com os arranjos de Filipe Melo e Filipe Raposo”.

Um espectáculo sobre a ícone feminista Carolina Beatriz Ângelo será apresentado todos os sábados e domingos deste mês na Estufa Fria, das 11 às 16. Antiprincesas tem encenação de Cláudia Gaiolas e está mais orientado para as crianças. É uma parceria com o Teatro São Luiz.

Voltando à música, o Formações Extraordinárias conterá “diferentes estilos de música, em actuações para todos os ouvidos”, asseguradas por nomes como a pianista Joana Gama e o músico Vítor Rua, no O’culto na Ajuda às 21 horas de quinta e sexta-feira. Na sexta-feira tocam também o violinista Bin Chao e a flautista Amália Tortajada, com a Orquestra Gulbenkian na primeira noite Orquestra Gulbenkian e os seus Solistas. A Galeria Quadrum terá mais uma das suas Noites de Verão: sexta-feira, às 19 horas, os músicos Ricardo Toscano, Gabriel Ferrandini e Co$tanza terão um “reencontro vivo da nova guarda” do jazzs.

O Dançar a Cidade, “um clássico do programa Lisboa na Rua”, terá uma aula de Bollywood, às 17h30 de domingo. O jardim do Palácio Pimenta do Museu de Lisboa tem sido palco de outras aulas, como o dancehall.

A edição de 2020 do Lisboa na Rua sofreu alterações motivadas pela actual situação pandémica. Todos os eventos terão entrada livre, mas com lotação limitada ao tamanho de cada espaço e mediante marcação prévia. Recomenda-se o uso de máscara, assim como o distanciamento social. Algumas iniciativas serão transmitidas online.

