Entre críticas e elogios, Braga continua a abrandar para os 30 km/h

O cruzamento entre as ruas José da Cunha e Padre Freitas, agora pintado de vermelho e ladeado por quatro passadeiras alteadas, está no coração da urbanização de Montélios, em Braga: vêem-se blocos habitacionais com cinco a seis andares e uma sinalização nas ruas dissonante; há artérias com estacionamento bem sinalizado e passeios largos, munidos de guias para as pessoas invisuais e de rampas junto às passadeiras, e outras em que o desgaste dos passeios é evidente. “Algumas partes foram intervencionadas e outras não. Espero que haja uma segunda fase para requalificar a zona mais antiga do loteamento. É a que está mais degradada”, diz ao PÚBLICO o presidente da União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe, Francisco Silva.

