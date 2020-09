Comerciantes da Rua de S. Lázaro contestam denúncia de contratos pela Câmara de Lisboa

Lojistas e comerciantes da Rua de São Lázaro, para onde está prevista a construção de mais de uma centena de casas a rendas acessíveis, contestaram a decisão do município de denúncia administrativa dos contratos. Alegam que é “inconstitucional” e criticam o facto de a autarquia nunca ter ponderado deixá-los continuar com os negócios após as obras.