Catorze anos e 20 temporadas depois, Keeping up with the Kardashians chega ao fim

A temporada 20 vai ser a última do programa Keeping up with The Kardashians (KUWTK), o reality show que lançou o clã como um todo, mas também vários dos membros individualmente. A família Kardashian-Jenner e o Canal E! anunciaram oficialmente nesta quarta-feira que a série — que está no ar desde 2007 — chega ao fim com a última temporada a ser lançada em 2021.

“É com pesar que dizemos adeus a Keeping up with the Kardashians”, começou por afirmar Kim Kardashian West, numa publicação no Instagram que já soma mais de 5,5 milhões de gostos. “Sem o programa não estaria onde estou hoje”, admitiu.

“Estamos imensamente agradecidos a todos os que assistiram à série durante todos estes anos — durante os tempos bons e maus, a felicidade, as lágrimas e as muitas relações e crianças. Guardaremos para sempre as maravilhosas memórias que criámos e as pessoas que conhecemos ao longo do tempo”, afirma a família num anúncio assinado por Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick.

O programa foi para o ar pela primeira vez em Outubro de 2007 e foi dos principais motores da ascensão de figuras como Kim Kardashian West e Kylie Jenner para o estrelato mediático que, aproveitando o momento, se envolveram em indústrias como as do vestuário e da cosmética com marcas próprias. Ambas também se tornaram fenómenos nas redes sociais e cada uma conta com uma audiência de cerca de 190 milhões de pessoas no Instagram. Do programa não nasceram só carreiras: mais 12 outras séries de televisão foram criadas a partir dos membros da família.

Em comunicado, o Canal E! diz que “tem sido um privilégio absoluto” ser a casa do KUWTK, cuja falta será sentida, mas também que respeitam “a decisão da família de viver as suas vidas sem as câmaras”.

Embora os valores envolvidos na compra dos direitos do programa nunca tenham sido revelados oficialmente, segundo a Variety, a renovação do contrato por três anos em 2017 poderá ter custado 150 milhões de dólares (126,8 milhões de euros) ao canal.