O Boa Viagem está de volta ao Tejo e há passeios em Setembro

A história deste barco tradicional perde-se no tempo, mas o que se sabe é que por volta de 1900 se chamava Marechal Saldanha e assim estava registado na Capitania de Lisboa. A câmara da Moita recuperou-o nos anos de 1980 e baptizou-o de Boa Viagem, relembrando a devoção local à Nossa Senhora da Boa Viagem, cujas festas se celebram também por estes dias, de 13 a 17 de Setembro. Foi assim que este varino renasceu e passou a dedicar-se a realizar passeios fluviais entre pontos do concelho e do Tejo a cada Verão.

Este ano, após todos os cuidados com a pandemia, o Boa Viagem está por fim de volta ao rio e com vários passeios de 15 a 30 de Setembro.

Foto Boa Viagem CM Moita

Classificado como bem cultural de interesse municipal, com cerca de vinte metros de comprimento por cinco de largura, caracteriza-se pelas suas criativas pinturas decorativas, tornando-se ideal para o postal perfeito (e para muitas fotografias).

Com embarque e desembarque no Cais da Moita, o percurso fluvial desta temporada inclui Gaio, Rosário, Ilha do Rato. Há um passeio diário nas datas marcadas (de cerca de duas horas, com horários vários): 15 a 21 de Setembro, 24 a 26, 29 e 30.

Foto Boa Viagem CM Moita

Em tempos de pandemia, avisa a autarquia, “os passeios irão seguir medidas rigorosas, garantindo-se todas as condições para uma experiência segura”.

Para fazer a boa viagem é preciso reservar o bilhete no Posto de Turismo Municipal (Rua Machado Santos, nº 35, Moita, tel. 210 852 340). Mais informações no site municipal da Moita.