Costa Oeste dos Estados Unidos é o inferno na Terra. Incêndios continuam sem dar tréguas

Os ventos fortes e as temperaturas elevadas continuam esta quarta-feira a alimentar mais de uma centena de incêndios extremamente violentos na costa Oeste dos Estados Unidos.

A Califórnia regista já a maior área ardida desde 1987, o ano em que esta contagem começou a ser feita, com mais de 809 mil hectares consumidos pelas chamas até agora. Os incêndios continuam sem dar tréguas e fazem pairar sobre as cidades do estado nuvens de fumo que escurecem os céus alaranjados pelos fogos.

Os bombeiros dos estados da Califórnia, Washington e Oregon viram-se obrigados a recuar face às chamas descontroladas que já obrigaram milhares de pessoas a evacuar as suas casas nos três estados e já deixaram centenas de milhares sem electricidade. Em Oregon, pelo menos cinco pequenas localidades já foram destruídas pelos incêndios, com as autoridades a temerem números recorde de mortes.