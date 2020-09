US Open: Serena vence no dia das mães

Foi um dia histórico para o ténis mundial: pela primeira vez, três mães disputaram os quartos-de-final de um torneio do Grand Slam. No final do seu encontro, a mais conhecida e mediática de todas, Serena Williams, estava orgulhosa, mas também ofegante, depois de levar mais de duas horas para derrotar outra progenitora, Tsvetana Pironkova. Amanhã, disputa a 39.ª meia-final em torneios do Grand Slam e 14.ª em 20 participações no US Open.

“Quem dá à luz um filho pode fazer qualquer coisa. Vimos isso hoje com Tsvetana, que jogou de forma incrível. Eu mal conseguia ganhar quando regressei”, lembrou Serena, que procura o 24.º título do Grand Slam. Pironkova regressou à competição mais de três anos depois de ter saído para ser mãe e mostrou ao longo do torneio, e no primeiro set, que tem muito talento.

A partir do segundo set, Serena Williams tornou-se mais agressiva, em especial na resposta, e elevou o nível de eficácia no serviço, terminando com 20 ases. E, dez anos depois de a búlgara ter eliminado a irmã Venus em Wimbledon, Serena evitou destino igual e acabou por impor-se, por 4-6, 6-3 e 6-2.

Para chegar à final do US Open pelo terceiro ano consecutivo, Serena terá de ultrapassar Victoria Azarenka ou Elise Mertens, adversárias no encontro da noite.

A outra meia-final será discutida entre Jennifer Brady e Naomi Osaka, que eliminou Shelby Rogers (93.ª), por 6-3, 6-4. Osaka nunca perdeu antes dos quartos-de-final nos Grand Slams e continua muito motivada, até pela possibilidade de prolongar a sua campanha a favor das vítimas de violência policial.

A fechar a jornada de terça-feira, Pablo Carreño Busta assegurou a presença nas meias-finais, repetindo a proeza de 2017. O espanhol levou quatro horas para ultrapassar Denis Shapovalov, por 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 0-6 e 6-3, e sucede a Rafael Nadal e David Ferrer, os derradeiros de dez compatriotas que estiveram em, pelo menos, duas meias-finais de majors.

Com o decorrer do encontro, Carreño Busta foi dando sinais de esgotamento físico, mais patente no quarto set - em que só ganhou dez pontos -, no final do qual recebeu assistência médica devido a um problema nas costas. Shapovalov foi o mais agressivo, somando 76 winners, mas pecou pela irregularidade no set decisivo e cedeu o break no sexto jogo com a 11.ª dupla-falta, antes de ceder, ao fim de 4h10m, com o 76.º erro não forçado.

“Estou destruído, mas muito contente por voltar às meias-finais. Sinto-me muito confortável nestes courts”, confirmou Carreño Busta, que tinha beneficiado da desqualificação de Novak Djokovic na ronda anterior.