Portuguesas entram a ganhar no Open da Sardenha

Uma semana depois de o Open de Valência começar com más notícias para Portugal – derrotas de Ana Catarina Nogueira, Sofia Araújo e Diogo Rocha no primeiro jogo do quadro principal -, a estreia do World Padel Tour na ilha italiana da Sardenha foi muito positiva para as duas jogadores portuguesas que estão a participar no sexto torneio do ano do circuito mundial de padel: Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo garantiram o apuramento para os oitavos-de-final.

Após os maus resultados em Valência, as duas melhores jogadoras portuguesas de padel confirmaram o favoritismo nas suas partidas realizadas em Cagliari e ultrapassaram os primeiros obstáculos sem grandes dificuldades.

A primeira a entrar num dos courts do torneio na Sardenha foi Ana Catarina Nogueira e a n.º 9 do ranking mundial acabou por ter uma partida tranquila. Ao lado da argentina Delfina Brea, a padelista do Porto tinha pela frente uma dupla de bom nível (Teresa Navarro e Aranzazu Osoro) que, este ano, apenas por uma vez não tinha ultrapassado os “16-avos”, mas Nogueira e Brea superaram a dupla hispano-argentina em dois sets: 6-4 e 6-3.

Nesta quinta-feira, nos oitavos-de-final, as sétimas cabeças-de-série do Open da Sardenha defrontam a partir das 9h00 a dupla formada por Raquel Piltcher e Lorena Alonso. Contra a brasileira e a espanhola, que ultrapassaram com dificuldade uma parelha que vinha da qualificação em três sets (4-6, 7-5 e 7-5), Nogueira e Brea são favoritas.

Para Sofia Araújo a conquista de um lugar na ronda seguinte também não trouxe grandes problemas. A n.º 29 do ranking mundial e a argentina Virgínia Riera defrontaram nesta quarta-feira as italianas Erika Zanchetta e Emily Stellato, dupla que entrou no quadro principal através de um “wild card”. Como se esperava as transalpinas ofereceram pouca resistência: vitória de Araújo e Riera, por 6-4 e 6-1.

O obstáculo seguinte deverá ser, no entanto, bem mais complicado. Ao final da manhã desta quinta-feira, Sofia Araújo e Virgínia Riera vão medir forças, em principio, com Eli Amatriaín e Paty Llaguno. As sextas cabeças-de-série em Cagliari que, este ano, chegaram sempre pelo menos aos quartos-de-final nos torneios do World Padel Tour, defrontam ainda nesta quarta-feira Laura Clergue e Léa Godallier, francesas que ocupam o 57.º e 71.º lugar do ranking, respectivamente.