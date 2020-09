FC Porto vence Tondela em jogo de preparação

O FC Porto venceu nesta quarta-feira o Tondela, por 4-3, num encontro de preparação disputado no Estádio do Dragão.

Uribe inaugurou o marcador aos sete minutos, sendo que o Tondela respondeu com dois golos de rajada (aos 23 e 25 minutos), com intervenção directa de Salvador Agra, que marcou um livre desviado para a baliza e fez o 1-2.

Na segunda parte, o reforço Taremi igualou a contenda e, à entrada para os derradeiros vinte minutos, Sérgio Oliveira recolocou os “dragões” na liderança. O Tondela igualou aos 78’, por Rafael Barbosa, e, no minuto seguinte, Soares fechou o resultado em 4-3 favorável ao FC Porto.

??? Hoje recebemos o CD Tondela para um treino com jogo

? Uribe, Taremi, Sérgio Oliveira e Soares #FCPorto #NaçãoPorto #PreSeason pic.twitter.com/RBBUjTEBsn — FC Porto (@FCPorto) September 9, 2020

Diogo Costa, Manafá, Osório, Diogo Leite, Alex Telles, Loum, Uribe, Otávio, Tecatito Corona, Marega e Romário Baró foram os onze eleitos, inicialmente, por Sérgio Conceição. No decorrer do encontro, o treinador do FC Porto deu minutos a mais 13 atletas: Diogo Queirós, Zaidu, Luis Díaz, Sérgio Oliveira, João Mário, Taremi, Fábio Vieira, Marchesín, Soares, Carraça, Tomás Esteves, Aboubakar e Zé Luís.

De acordo com as informações presentes no boletim clínico do FC Porto, Cláudio Ramos está lesionado com uma mialgia na coxa direita, enquanto Mbemba fez gestão de esforço e Nakajima realizou trabalho de ginásio e exercícios de treino condicionado.

Por sua vez, Marcano e Mouhamed Mbaye encontram-se entregues aos cuidados do departamento de saúde, em tratamento às respetivas roturas nos ligamentos cruzados.