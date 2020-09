Evanilson oficializado no FC Porto

O avançado brasileiro Evanilson foi esta quarta-feira oficialmente confirmado como reforço do FC Porto, tendo assinado um contrato válido até 2025, anunciou o emblema campeão português de futebol.

O reforço de 20 anos chega aos “dragões” depois de se ter destacado ao serviço dos brasileiros do Fluminense, marcando oito golos em 2020.

Em declarações à FC PortoTV, o jogador revelou que está a realizar um sonho ao representar os portistas.

“Estou muito feliz. É um sonho de criança que agora realizo. Jogar num clube gigante do futebol europeu. Estou muito feliz e orgulhoso do meu trabalho”, referiu.

Evanilson revelou a sua admiração por Pepe e não esconde o orgulho de poder jogar ao lado do internacional português.

“Jogava nos videojogos com o Pepe e agora vou jogar mesmo com ele. Fico muito feliz por assinar este contrato no mês de aniversário do FC Porto. Isso para mim é muito gratificante. Estou muito feliz”, salientou.

O jogador brasileiro define-se como um atleta rápido e “bastante ofensivo” e capaz de dar ajuda na marcação.

“As minhas principais características são a velocidade, sou um jogador bastante ofensivo, ajudo bastante na marcação, ajudo bastante a equipa. Vim aqui para somar e sei que vai dar tudo certo. Quero ajudar ao fazer muitos golos e a ganhar títulos”, disse.

Evanilson revelou que esteve nervoso durante a viagem para Portugal e que pensou muito na estreia na Liga dos Campeões.

“Estou muito ansioso, nem dormi direito no voo a pensar em treinar-me e na Liga dos Campeões, que é o sonho de qualquer jogador. Vamos em busca do título”, concluiu.