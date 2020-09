“Bis” de Caleb Ewan num sprint feroz na Volta a França

Foi por uma “unha negra” que Caleb Ewan venceu nesta quarta-feira a etapa 11 da Volta a França. O ciclista australiano bateu Sam Bennett e Wout van Aert, num final cujas certezas só saíram do photo-finish e no qual Peter Sagan foi penalizado por um exagero no duelo corpo a corpo no sprint (foi relegado para a última posição do grupo principal). Este foi o segundo triunfo de Ewan neste Tour, depois do alcançado na etapa 3, e o quinto triunfo na prova francesa, depois dos três conseguidos em 2019. Veja as imagens do sprint no vídeo em baixo.

Na classificação geral não existiram alterações significativas. Primoz Roglic continua de camisola amarela, com 21 segundos de vantagem para Egan Bernal (líder da classificação da juventude) e 28 para Guillaume Martin. O restante top-10 mantém-se inalterado, com Bardet, Quintana, Urán, Pogacar, Yates, Ángel López e Landa, todos a menos de dois minutos de Roglic.

A etapa desta quarta-feira estava destinada a um final ao sprint. Com um par de elevações acessíveis durante o percurso, dificilmente os homens mais rápidos ficariam para trás.

Apesar disso, o francês Mathieu Ladagnous aventurou-se uma fuga. Sozinho. Mais ninguém acreditou que o pelotão permitisse que esta etapa não tivesse sprint e nem a possibilidade de um dia de publicidade e destaque na frente da corrida seduziu os intentos de mais ciclistas.

Apesar da tentativa tímida de Oliver Naesen, Stefan Küng, Jasper Stuyven, Lukas Pöstlberger, Tom Van Aesbroeck e Michael Gogl, Ladagnous foi mesmo o único fugitivo do dia, sempre bem controlado por um pelotão encabeçado pela Jumbo, do líder Roglic, e pela Quick-Step, sempre sob a batuta do “tractor” Tim Declercq.

Depois da 11.ª tentativa de fuga numa Volta a França – já tinha tentado em 2007, 2012, 2014, 2015 e 2019, Ladagnous foi, uma vez mais, neutralizado. E o triunfo no Tour terá de esperar – para Ladagnous, mas também para Izaguirre, Mühlberger e Formolo, ciclistas que abandonaram a prova nesta etapa 11.

Na estrada, o pelotão seguiu compacto após “apanhar” Ladagnous, preparando o sprint final. Mas houve, a seis quilómetros, uma tentativa de mudar os planos: Pöstlberger atacou de forma surpreendente e a Quick-Step colocou Asgreen e Jungels na frente, tentando desestabilizar o esforço do ciclista da Bora.

Com pelotão compacto, o sprint final foi, provavelmente, o melhor deste Tour. Wout van Aert foi o primeiro a atacar, com resposta de Ewan, Bennett e Sagan, que chegou mesmo a dar um encosto de cabeça em Wout van Aert, que parecia ter tudo para vencer. Caleb Ewan “agradeceu” o exagero de Sagan (que valeu penalização ao eslovaco), triunfando num final em photo-finish.

Para esta quinta-feira, a etapa 12 está desenhada para uma fuga poder vingar. E haverá, certamente, um vasto lote de ciclistas a tentarem integrar um grupo de fugitivos. Com diversas subidas durante o percurso, a etapa mais longa do Tour 2020 andará em “sobe e desce” constante, tirando os sprinters da luta final.

Com a improbabilidade de haver luta entre os candidatos ao triunfo final – as elevações não são duras o suficiente para o justificar –, uma fuga poderá ter, neste dia, o cenário perfeito. O especialista Thomas de Gendt será um nome a ter em conta, mas esta será uma tirada muito aberta em matéria de favoritos: Van Avermaet, Alaphilippe, Benoot ou Cousin poderão tentar a sua sorte.