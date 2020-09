Paulo Mendes da Rocha doou o seu acervo à Casa da Arquitectura

O arquitecto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, autor do novo Museu dos Coches, em Lisboa, doou a totalidade do seu acervo profissional à Casa da Arquitectura. A decisão já tinha sido contratualizada em Dezembro de 2019, mas só agora foi concretizada com a chegada, esta quinta-feira, do conjunto de cerca de 8800 itens à instituição de Matosinhos, depois de feita a inventariação e a organização do valioso acervo arquitectónico do Prémio Pritzer 2006.

Segundo a informação prestada pela Casa da Arquitectura ao PÚBLICO, os arquivos de Paulo Mendes da Rocha, relativos a mais de 320 projectos, englobam cerca de 6300 desenhos analógicos, 1300 desenhos físicos, três mil fotografias e slides, três centenas de publicações e ainda um conjunto de maquetas feitas pelo atelier do próprio arquitecto radicado em São Paulo.

A partir deste material, a Casa da Arquitectura vai dedicar-lhe uma grande exposição monográfica em meados de 2020, que terá como comissária principal a arquitecta e urbanista também brasileira Catherine Otondo, que participou já na inventariação do acervo.

O director da Casa da Arquitectura, Nuno Sampaio, vê no gesto de Paulo Mendes da Rocha – de quem é amigo pessoal e com quem trabalhou no projecto do Museu dos Coches – “uma manifestação de confiança” no trabalho da instituição de Matosinhos.

“Os arquivos do Paulo poderiam ser recebidos, e eram certamente pretendidos, em qualquer instituição de arquitectura do mundo, porque se trata de alguém reconhecido internacionalmente, tanto pela sua obra como pelo seu pensamento. Que ele tenha decidido doá-los à Casa da Arquitectura é para nós motivo de grande regozijo”, diz o director, realçando ainda o significado que esta doação adquire para “uma instituição relativamente jovem”. “Deixa-nos muito contentes”, acrescenta.

Também a ministra da Cultura manifestou já o seu “orgulho” por ver a Casa da Arquitectura acolher o arquivo integral da obra do arquitecto do Museu dos Coches. “É com confiança nesta instituição e no trabalho por ela desenvolvido no tratamento, conservação e divulgação pública dos diferentes acervos que tem vindo a acolher que dou as boas-vindas a este tão importante acervo para a história e conhecimento da arquitectura contemporânea a nível mundial”, acrescenta Graça Fonseca numa nota disponibilizada pela Casa da Arquitectura.

Sem nenhuma contrapartida de ordem monetária, a instituição fica agora obrigada – explica em comunicado – a conservar, tratar, divulgar e promover o estudo do acervo de Paulo Mendes da Rocha, nomeadamente com a criação de bolsas de investigação em parceria com escolas, universidades e instituições de todo o mundo. Nuno Sampaio acrescenta que, “a partir da plataforma online do Centro de Estudos e Documentação da Casa da Arquitectura criado em Dezembro do ano passado, será aberta a consulta universal e gratuita do seu acervo”. A instituição compromete-se ainda a promover “o debate disciplinar e interdisciplinar para a divulgação da arquitectura para além do limite da própria disciplina, dando-a a conhecer a toda a sociedade, algo que Paulo Mendes da Rocha sempre defendeu”.

Uma ligação antiga

A doação a Portugal do acervo do autor do Museu Brasileiro da Escultura (São Paulo) agora tornada pública – e que sucede a também marcantes doações de arquitectos portugueses, como Gonçalo Byrne e Eduardo Souto de Moura – não surpreende quem tenha acompanhado o processo de criação da própria Casa da Arquitectura. A 25 de Junho de 2009, dia de aniversário de Álvaro Siza, a inauguração do Centro de Documentação com o nome do arquitecto matosinhense – uma espécie de “acto fundador” da instituição, para a qual o próprio Siza tinha realizado um projecto que viria a ficar pelo caminho e a ser substituído pela readaptação da Real Companhia Vinícola – contou já com a presença de Paulo Mendes da Rocha, que subscreveu, ao lado de dezena e meia de colegas portugueses, um protocolo visando a doação de acervos à futura instituição.

Em 2015, o arquitecto brasileiro doou à Casa da Arquitectura os materiais do seu trabalho para o Museu dos Coches, o mesmo tendo feito em 2018 com a entrega de um conjunto de sete projectos para a Colecção de Arquitectura Brasileira na sequência da exposição Infinito Vão, que a instituição dedicou a 90 anos de história da arquitectura do seu país e que foi acompanhada, na pequena galeria, pela mostra Duas Casas, abordando uma vertente menos conhecida da obra de Mendes da Rocha, as habitações familiares: uma localizada em Lisboa, a Casa Quelhas, e outra em São Paulo, a Casa Gerassi.

“No final de 2019, o Paulo teve a oportunidade de visitar a Casa da Arquitectura e as duas exposições, e de ver de perto o trabalho que estávamos a fazer na conservação, mas também na divulgação da arquitectura no seu todo, com um enfoque especial na arquitectura portuguesa e brasileira”, lembra Nuno Sampaio, convencido de que, além da relação e da amizade pessoal – “porque quem faz as instituições são as pessoas que lá estão” – “ele acreditou e confiou” no trabalho da instituição que dirige.

Nascido na cidade de Vitória, no sudeste do Brasil, a 25 de Outubro de 1928, Paulo Mendes da Rocha formou-se em Arquitectura e Urbanismo em São Paulo, em cuja universidade se tornou depois professor. Desenvolveu uma obra intensa, que marcou esteticamente a Escola Paulista, na senda de Vilanova Artigas e do movimento brutalista. Além do Pritzker, a sua longa carreira foi já também distinguida com o Prémio Mies van der Rohe (2001) e o Leão de Ouro na Bienal de Veneza (2016), cujo júri o classificou como “um desafiador inconformado e, ao mesmo tempo, um realista apaixonado”.