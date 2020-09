Óscares impõem representatividade nos candidatos a Melhor Filme (mas só a partir de 2024)

Nos Óscares, a transformação continua em curso. Tem sido assim desde 2015, ano em que a etiqueta Oscars So White (Óscares Tão Brancos), lançada nas redes sociais em protesto pelo facto de apenas dois não brancos figurarem entre os nomeados para as categorias mais importantes, se converteu numa exigência de maior representatividade na Academia. Cinco anos depois, chega o anúncio: a partir dos Óscares de 2024, os candidatos a Melhor Filme terão de cumprir quatro critérios de representatividade para serem elegíveis, relativos à presença, à frente e atrás das câmaras, de grupos de pessoas habitualmente sub-representadas. A Academia refere explicitamente mulheres, portadores de deficiência, não brancos e pessoas LGBTQ+.

O anúncio chegou esta terça-feira num comunicado assinado pelo presidente da Academia, David Rubin, e pela sua CEO, Dawn Hudson. Nele, afirmam que “a abertura deve alargar-se para reflectir a diversidade da população global tanto na criação dos filmes como no público que se liga a eles”. É convicção da Academia que estes “padrões de inclusão serão um catalisador para uma mudança essencial e duradoura na indústria”.

Foram definidos quatro sectores em que as novas regras serão consideradas: o elenco, a equipa técnica, a equipa de profissionais no estúdio e a formação de novos profissionais. Para ser elegível, o filme terá de cumprir os critérios agora definidos em pelo menos dois dos quatro sectores.

As novas regras, inspiradas nas normas para a diversidade do British Film Institute, em articulação com a Guilda de Produtores americanos, são detalhadas com minúcia. Segundo escreve o Guardian, será obrigatório, por exemplo, que o elenco inclua pelo menos um actor principal ou um actor secundário de relevo de uma minoria racial, que 30% dos papéis secundários sejam atribuídos a actores de grupos habitualmente sub-representados, ou que o filme se centre numa narrativa ligada a esses grupos. Critérios semelhantes são aplicados aos departamentos técnicos e criativos associados à produção do filme, aos estágios de jovens profissionais e aos departamentos de marketing, publicidade e distribuição.

Nas candidaturas aos Óscares de 2022 já será obrigatória a submissão de um formulário confidencial relativo aos “Critérios de Inclusão da Academia”, ainda que este só comece a ser tido em conta para a selecção a partir de 2024. A próxima cerimónia, relativa à 93.ª edição dos Óscares, está marcada para Abril de 2021 – habitualmente realizada em Fevereiro, foi adiada dois meses em consequência da pandemia de covid-19.

A exigência de uma representatividade mais abrangente e mais adequada à realidade social não produziu efeitos apenas na Academia de Hollywood e vem-se manifestando de formas diferentes. No final de Agosto, o Festival de Berlim anunciou que deixará de dividir os seus prémios de representação em géneros. A partir da edição de 2021, que decorrerá em Fevereiro, as categorias de Melhor Actor/Melhor Actriz e de Melhor Actor Secundário/Melhor Actriz Secundária darão lugar às categorias de Melhor Interpretação Principal e Melhor Interpretação Secundária. “Acreditamos que não dividir os prémios na área da interpretação de acordo com o género dá à indústria cinematográfica um sinal para uma maior consciencialização em relação às questões de género”, afirmaram os directores da Berlinale, Mariette Rissenbeck e Carlo Chatrian, citados pela Deadline.