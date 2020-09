Um blockbuster polui tanto como 11 viagens à Lua: a pegada ecológica do cinema foi medida e é gigante

Um dia “normal” na filmagem de uma grande produção cinematográfica é suficiente para ultrapassar a pegada carbónica de uma pessoa num ano e uma hora de rodagem é tão poluente como um voo de Londres para Nova Iorque. Parece difícil de acreditar? São conclusões do artigo científico Screen New Deal, um relatório desenvolvido nos últimos cinco anos que mediu o impacto ambiental da indústria do cinema e aponta para a urgente necessidade de esta reduzir as suas elevadas emissões de dióxido de carbono (CO2).

