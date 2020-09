Francesco Careri sonha com um circo em cada bairro de Roma

Francesco Careri quer trazer o circo à cidade. O arquitecto, urbanista e artista-caminhante italiano não se refere a tendas, elefantes e trampolins. Mas ao espírito nómada do circo, de gente que vem de longe, estabelece-se na cidade, e passado algum tempo vai embora, trazendo nesse intervalo novidades sobre outros lugares e uma energia própria, que acaba por contaminar o que está em volta. Migrantes, artistas, refugiados, estudantes, moradores de rua e até turistas, viveriam juntos no C.I.R.C.O., acrónimo para Casa Irrinunciabile per la Ricreazione Civica e l’Ospitalità (Casa Irrenunciável para o Lazer Cívico e a Hospitalidade).

