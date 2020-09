Vicente Jorge Silva e o PÚBLICO: "Foi fantástico fazer isto"

O primeiro director do PÚBLICO, Vicente Jorge Silva, morreu na madrugada desta terça-feira, aos 74 anos. Deixa uma marca na história da imprensa: relançou e dirigiu o Comércio do Funchal, criou e dirigiu a Revista do Expresso, co-fundou e dirigiu o PÚBLICO.

Talvez o seu maior desafio profissional tenha sido o lançamento do PÚBLICO, que chegou às bancas no dia 5 de Março de 1990. Deixou a direcção do jornal em 1996 e vinte anos depois regressou como cronista. Em 2018, coordenou a edição especial do 28º aniversário do jornal e voltou à redacção do PÚBLICO.

“O PÚBLICO nasceu num momento crucial de transição entre dois mundos: o mundo pré-Internet e o mundo pós-Internet, no centro nevrálgico de uma revolução tecnológica, cultural e social que alterou decisivamente o rumo das nossas vidas e hábitos quotidianos”, disse na altura. “Foi fantástico fazer isto”.