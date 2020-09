Vicente Jorge Silva "ensinou-nos a defender sempre o lugar da liberdade"

Manuel Carvalho, actual director do Público, era um estagiário em início de carreira na fundação do jornal. A "semente" que Vicente Jorge Silva lançou há 30 anos na fundação do Público mantém-se viva hoje, defende, nos valores de liberdade, espírito crítico, independência e abertura ao mundo que os jornalistas continuam a perserguir.

O primeiro director do PÚBLICO, Vicente Jorge Silva, morreu na madrugada desta terça-feira.

Vicente Jorge Silva e o PÚBLICO: "Foi fantástico fazer isto"