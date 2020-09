Vicente Jorge Silva inspira novo prémio de excelência jornalística

Vicente Jorge Silva, primeiro director do PÚBLICO que morreu na madrugada desta terça-feira, vai ser homenageado com um prémio de jornalismo com o seu nome. A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), editora pública portuguesa, anunciou esta terça-feira o lançamento do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, que será anual e premiará um trabalho jornalístico de excelência com uma bolsa de cinco mil euros.

Em comunicado, o presidente da INCM, Gonçalo Caseiro elogiou Vicente Jorge Silva, que descreve como “um ícone da comunicação social livre” e “uma figura marcante do jornalismo em Portugal, antes e depois do 25 de Abril”. “É uma honra para a Imprensa Nacional fazer parte deste prémio”, disse.

O júri do prémio será composto pelo director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, pelo director do Expresso, João Vieira Pereira, e pelo presidente da Agência Lusa, Nicolau Santos, que irá presidir o júri.

Sobre o convite, Nicolau Santos referiu sentir “uma enorme honra e uma pesada responsabilidade”, e salientou que o antigo director do PÚBLICO deixou “uma marca incontornável no panorama editorial”.

O presidente do júri detalha que o prémio vai distinguir “a capacidade de investigar criteriosamente, de fazer extraordinárias reportagens, de contar histórias surpreendentes, de concretizar entrevistas inesquecíveis”.

A imagem e identidade deste prémio serão desenvolvidas pelo designer e ilustrador Henrique Cayatte, convidado por Vicente Jorge Silva para co-fundar o PÚBLICO, onde foi editor gráfico, ilustrador e autor do design do jornal.