Seis alegados jihadistas portugueses estão desaparecidos mas tribunal vai julgá-los na sua ausência

Seis dos oito portugueses suspeitos de pertencerem à organização terrorista Daesh e que começam esta terça-feira a ser julgados no Tribunal Criminal de Lisboa foram declarados contumazes.

Como o seu paradeiro é desconhecido e não há provas de que os seis arguidos estejam efectivamente mortos, o juiz decidiu declarar a contumácia na manhã desta terça-feira, o que permite que sejam julgados à revelia, sem a sua presença, existindo um mandado de detenção para o caso de serem encontrados.

O julgamento estava marcado para as 9h15 desta terça-feira mas ainda não começou a essa hora porque se aguardava a nomeação de um advogado oficioso para representar os seis arguidos.

Para já o juiz ainda não declarou a separação de processos. Pode fazê-lo, uma vez que estão presentes para julgamento dois dos oitos arguidos: Rómulo Costa, que está detido em Monsanto desde Junho de 2019 e Cassimo Turé que está com termo de identidade e residência. Os restantes, Nero Saraiva, Sadjo Turé, Edgar da Costa, Cleso da Costa, Fábio Poças e Sandro Marques estão com paradeiro desconhecido.

Em causa estão os crimes de recrutamento, adesão, apoio à organização terrorista e financiamento ao terrorismo.

Rómulo Costa nega as acusações de terrorismo. Admitiu apenas que falou com membros do grupo terrorista por telefone para apurar se estavam bem e saber informações sobre outros familiares a viver em campos de refugiados.

Para o Ministério Público (MP), os oito arguidos uniram esforços, recrutaram e financiaram de modo próprio o Daesh, apoiando a ida de cidadãos portugueses e britânicos para a Síria para combaterem ao lado dos jihadistas.