Jovem cabo-verdiano de 21 anos espancado até à morte em Itália

Quatro homens foram detidos após o espancamento de um jovem de 21 anos numa rua em Colleferro, nos arredores de Roma, na noite de sábado. O cabo-verdiano Willy Monteiro Duarte, que também possuía nacionalidade italiana, não resistiu aos ferimentos causados pelos sucessivos murros e pontapés de que foi vítima, morrendo a caminho para o hospital.

Os suspeitos são quatro homens na casa dos 20 anos. O diário La Repubblica descreve, com base em relatos de pessoas que vivem na localidade onde ocorreu o incidente, que o grupo já era conhecido por causar problema. Dois irmãos que faziam parte dos quatro suspeitos eram conhecidos por incidentes de violência, praticando artes marciais. As autoridades estão a investigar a briga, mas excluem, para já, motivações políticas ou raciais, escreve o diário italiano.

O jovem trabalhava como assistente de cozinha e, após ter terminado o turno, decidiu sair com um grupo de amigos em Colleferro. De acordo com o relato de testemunhas no local, Willy passou por uma briga, que tentou neutralizar com a ajuda de um outro amigo, mas acabou espancado pelo grupo, que será ouvido por um juiz de instrução e ficará a conhecer as medidas de coação. O amigo do jovem sofreu ferimentos ligeiros na sequência desta altercação que matou Willy.

Uma das pessoas que acompanhou a vítima, citada pelo La Reppublica como Alessandro, diz-se revoltado com a situação, dizendo que os anteriores incidentes deste grupo deveriam ter servido de exemplo: “Todos conheciam aqueles dois irmãos, andavam a lutar e a bater em pessoas desta mesma forma nos últimos dois anos. Eles já estiveram envolvidos em outros espancamentos. Fico zangado pela forma como isto poderia ter sido evitado. Não se pode morrer desta forma aos 21 anos.”

O jovem era adepto do AS Roma, principal clube de futebol da capital italiana, e a equipa homenageou o jovem de 21 anos com uma publicação nas redes sociais. A cidade onde Willy viva, Paliano, declarou um dia de luto cumprido esta segunda-feira, com a autarquia a garantir as despesas das cerimónias fúnebres do jovem. O autarca, Pierluigi Sanna, diz que a câmara municipal fará parte do processo, lamentando e repudiando os incidentes que culminaram na morte do jovem.