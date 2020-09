Estudo da OCDE estima que PIB dos países pode cair 1,5% a médio prazo se alunos não recuperarem matérias

O Produto Interno Bruto (PIB) da generalidade dos países pode cair cerca de 1,5% em resultado das perdas de competências dos alunos que, no ano lectivo passado, estavam a estudar e tiveram as aulas suspensas por causa da pandemia. A estimativa, feita por dois economistas num estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), é publicada num relatório especial dedicado à covid-19 que acompanha a publicação Education at a Glance deste ano, que é editada esta terça-feira. Esse efeito só será notado a longo prazo, mas pode fazer-se sentir até ao final do século, antecipam os especialistas.

