Ensino profissional é mais teórico do que prático

O peso do ensino em sala de aula é, em Portugal, superior à formação prática em contexto de trabalho no ensino profissional. É nesse sentido que apontam os indicadores do Education at a Glance, o relatório anual sobre Educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), cuja edição mais recente é publicada nesta terça-feira. Portugal está abaixo da média internacional no número de inscritos em vias vocacionais nos diferentes níveis de ensino.

Ao nível do ensino secundário, só 14,3% dos estudantes estão inscritos em cursos profissionais que combinam aulas e formação em contexto de trabalho. Os restantes 85,7% frequentam programas que são essencialmente baseados em formação em contexto escolar, ainda que possam ter uma componente de prática, por via de estágios de final de curso, por exemplo.

O indicador nacional fica quase 20 pontos percentuais abaixo da média dos países da OCDE, onde 34% dos estudantes do ensino profissional frequentam programas com uma forte componente prática. O Education at a Glance sublinha o caso da Alemanha onde 89% dos estudantes do profissional estão inscritos em cursos que têm estas características.

Um outro dado publicado no relatório permite perceber a diferença entre o ensino profissional nos dois países. Enquanto os estudantes alemães passam 60% do seu tempo de formação em contexto de trabalho, os portugueses estão nas empresas entre 41 e 47% do período do curso profissional, mostra a OCDE.

O Education at a Glance dedica este ano especial atenção ao ensino profissional. Portugal está abaixo da média da OCDE no número de estudantes inscritos em vias vocacionais – combinando os diferentes níveis de ensino, do básico aos cursos técnicos do ensino superior. Um pouco mais de um quarto (26%) de todos os estudantes está numa via profissional. A média internacional é de 32%.

O ensino profissional tem especial expressão ao nível do secundário. Portugal tem 40% dos estudantes deste nível de ensino em vias profissionais, ligeiramente abaixo da média (42%). Os dados dizem respeito a 2018 e não reflectem, por exemplo, uma parte do crescimento recente da procura dos cursos profissionais no ensino superior.

Nunca houve tantos a concluir cursos em três anos

A OCDE nota que, habitualmente, “os alunos do ensino profissional têm menor probabilidade de concluir a sua formação do que os dos programas gerais”. No entanto, “Portugal é uma excepção”, sublinha o Education at a Glance. A taxa de conclusão do ensino secundário no tempo esperado – isto é, sem chumbos – é semelhante entre os alunos matriculados em cursos profissionais e entre os alunos dos cursos científico-humanísticos: 57%. Os últimos dados oficiais nacionais mostram que nunca houve tantos alunos do ensino profissional a concluir os seus cursos nos três anos previstos.

O Education at a Glance aponta ainda que o nível de emprego dos jovens adultos – entre os 25 e os 34 anos – com ensino profissional tende a ser mais elevado do que entre aqueles que concluíram o ensino secundário geral e não prosseguiram estudos. Portugal não foge à regra, com 88% dos que têm um diploma profissional a estarem empregados, cinco pontos percentuais acima da taxa de emprego entre quem tem um curso científico-humanístico. A nível salarial, os trabalhadores com ambas as qualificações ganham praticamente o mesmo, vinca a OCDE, com uma ligeira vantagem de quatro pontos percentuais para quem tem um curso profissional.