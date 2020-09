Covid-19: mais três mortes e 388 casos de infecção em Portugal

Há mais três mortes (duas no Norte e uma na região de Lisboa) por covid-19 e mais 388 casos de infecção em Portugal, mais 0,6% do que no dia anterior. Ao todo, são 60.895 os casos confirmados de infecção no país, com 1846 mortes e 43.146 pessoas que recuperaram (mais 130 do que na segunda-feira). O número de casos activos no país é agora de 15.903.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela com mais infecções diárias: são mais 225 (num total de 31.273); no Norte, são mais 119 casos do que no dia anterior (ao todo, são 22.049). A região Norte é aquela com mais mortes (851), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (687).

Foram ainda detectados 26 novos casos na região Centro, 11 no Alentejo, três no Algarve, três nos Açores e uma infecção na Madeira.

Há ainda mais 394 pessoas internadas (mais 13 do que na segunda-feira), 50 das quais nas unidades de cuidados intensivos (mais uma do que no dia anterior).

Os dados foram divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Das 1846 mortes registadas em Portugal desde o início da pandemia, 927 são homens e 919 são mulheres.

A taxa de letalidade global da doença em Portugal é de 3%. Das pessoas que morreram, 86,7% tinham mais de 70 anos (incluindo os 70). Nesta terça-feira, duas das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma tinha entre 70 e 79 anos.

Na segunda-feira foram registadas mais três mortes e 249 novos casos e ainda o maior aumento no número de internamentos dos últimos dois meses: foram 27 as pessoas internadas num dia.

A pandemia de covid-19 (doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2) que já causou a morte a mais de 892 mil pessoas em todo o mundo desde que os primeiros casos foram detectados em Dezembro, na China. Existem 27,3 milhões de infectados confirmados e, desses, mais de 18 milhões recuperaram.