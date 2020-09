Combate ao fogo em Oliveira de Frades reforçado, mais de 700 operacionais no terreno

Os meios de combate às chamas em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, foram reforçados esta terça-feira, com mais de 700 operacionais actualmente no terreno, de acordo com informações do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu ao PÚBLICO.

Pelas 8h30, o incêndio era combatido por 720 operacionais, apoiados por 231 veículos, de acordo com a informação do CDOS.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu disse à Lusa que o vento continua a dificultar o combate às chamas.

“Neste momento é imprevisível quando ficará debelado, o fogo ainda continua muito activo”, acrescentou.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia este incêndio no concelho de Oliveira de Frades, onde o comandante nacional da Protecção Civil, Duarte da Costa, apelou à “tolerância zero no uso do fogo”.

No site da ANEPC, cerca das 2h25 havia ainda um incêndio activo no distrito da Guarda, em zona de mato, em Vila Chã, Seia, que mobilizava 122 operacionais, apoiados por 35 veículos.

No distrito de Braga, em Celorico de Basto, um incêndio activo em zona de mato continuava com 98 operacionais e 31 viaturas à mesma hora, tendo os bombeiros dado por extinto outro incêndio no concelho de Cabeceiras de Basto, que chegou a ocupar 31 operacionais apoiados por sete viaturas, ao início da madrugada.