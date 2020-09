Centeno e Leão chamados com urgência ao Parlamento para explicar auditoria ao Novo Banco

O novo governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, e o actual titular da pasta, João Leão, serão ouvidos com carácter de urgência na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças sobre a auditoria especial ao Novo Banco, depois de o requerimento do CDS-PP ter sido aprovado esta tarde por unanimidade de todos os partidos – só o Chega faltou à reunião. Não está ainda marcada a data para estas audições.

Os deputados discutiram durante duas horas alguns requerimentos dos partidos para audições no seguimento da auditoria especial ao Novo Banco, que está disponível para análise pelos parlamentares desde a passada semana e só hoje foi tornada pública.

A Iniciativa Liberal queria ouvir o presidente do Novo Banco, mas António Ramalho já tem audição marcada para dia 15, pelo que o pedido foi incluído nessa marcação e o deputado Cotrim Figueiredo terá tempo acrescido para questionar o banqueiro. No entanto, a ida de Ramalho ao Parlamento pode ser adiada por causa do PS: os socialistas estão a discutir em que dia fazem jornadas parlamentares ainda este mês e a data de 15 é uma forte possibilidade, admitiu fonte da bancada parlamentar ao PÚBLICO.

O PS foi, no entanto, o travão para um outro pedido da IL, que queria ouvir na comissão também as explicações do presidente da Comissão de Acompanhamento e do Agente de Verificação do Novo Banco, e do director do Departamento de Resolução do Banco de Portugal sobre os resultados da auditoria.

Os socialistas pediram o adiamento potestativo da votação desse requerimento alegando que só faria sentido ouvir estes responsáveis numa futura comissão de inquérito que já começaram a equacionar propor. O assunto de uma eventual nova comissão de inquérito à gestão do Novo Banco deverá ser abordado na reunião da conferência de líderes marcada para esta quarta-feira.

Os deputados socialistas votaram depois contra a proposta do PAN para uma interpelação ao Governo sobre os resultados da auditoria ao Novo Banco e tiveram a ajuda do PSD, que se absteve, para chumbar essa pretensão do deputado André Silva.

Adiado foi também o pedido do Bloco para que a Assembleia da República receba a versão integral da auditoria ao Novo Banco, “incluindo a lista de entidades codificadas” porque o PSD se juntou aos bloquistas fazendo oralmente um requerimento idêntico, mas pedindo que seja feita primeiro uma avaliação jurídica sobre os termos em que a informação pode ser comunicada e depois publicitada, tendo em conta o seu interesse público mas também as regras do sigilo bancário que se possam aplicar em algumas situações.