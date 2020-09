CDS propõe que aulas de Educação para a Cidadania sejam facultativas

O CDS-PP vai propor que a disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento seja de frequência facultativa, anunciou esta terça-feira Francisco Rodrigues dos Santos, líder do partido.

“Pelo respeito de cada família, e da escola pública, o CDS propõe que a disciplina de Educação Cívica e Desenvolvimento seja de oferta facultativa, que seja uma opção dos pais em liberdade, assegurando assim o papel da escola pública na formação dos jovens e crianças mas também sobretudo a liberdade educativa das famílias”, defendeu Francisco Rodrigues dos Santos, numa declaração na sede do partido.

A proposta, que assumirá a forma de projecto de lei, surge na sequência da divulgação de um manifesto subscrito por 100 personalidades – entre as quais Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho – que defendem a objecção de consciência nesta disciplina que é de frequência obrigatória. Esta posição gerou um outro manifesto em sentido contrário subscrito que já ultrapassou os cinco mil subscritores.

O líder do CDS sustentou que o “Estado deve ser neutro na educação”, deve ser “apolítico e ideologicamente neutro”, acrescentando que deve existir uma “aliança” com as famílias no sentido de as ajudar “e não estar em confronto com elas”. Rodrigues dos Santos referiu que o seu partido pediu há muito uma revisão dos conteúdos da disciplina, mas isso não aconteceu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A oferta de uma disciplina de Cidadania deve estar enquadrada nesta aliança”, disse Francisco Rodrigues dos Santos, sem se referir ao caso dos dois alunos chumbados por faltas a esta disciplina - reprovação suspensa por tribunal - e que gerou a polémica.

“A escola tem o propósito de ensinar, não tem o desígnio de padronizar e standardizar o pensamento”, concluiu.