Gordon Ramsay procura adolescentes e jovens para novo programa de aventura

O Studio Ramsay — a empresa produtora do chefe homónimo — abriu as candidaturas para participantes do seu novo programa de aventura e viagem. Os detalhes ainda são desconhecidos, mas, de acordo com o anúncio, o mesmo integrará a programação de um grande canal televisivo e será gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos. A posição é paga, embora não exista muita informação sobre as condições contratuais, e o processo de selecção depende exclusivamente do casting. Podes candidatar-te aqui até 3 de Outubro.

Segundo o anúncio, a proposta destina-se a jovens entre os 16 e 21 anos, de todo o mundo, com “grandes personalidades”, que tenham uma forte curiosidade por experienciar e descobrir novas culturas e que se interessem por comida ou aventura.

“Este programa vai ser incrível e estamos à procura de jovens apaixonados por comida, viagem e aventura. Conheces um adolescente obcecado com escalada, ou que tenha arranjado a sua própria comida enquanto acampava? Então este é o programa para ele”, desafia a descrição da oferta.

Texto editado por Ana Maria Henriques