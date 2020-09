Graça Freitas

Há um assunto que me parece dever ser chamado à colação, a pessoa da Dra. Graça Freitas. É muito fácil criticar erros e falhas e todos sabemos que ninguém no mundo – e estamos a ver nos países considerados mais avançados – estava preparado para enfrentar, com sabedoria e experiência, a pandemia. É muito fácil indicar o que se devia ter feito e o que cada um pensa que é a melhor solução. Inadmissível é aproveitar politicamente a situação para o desenrolar, com falhas e acertos, das estratégias seguidas em Portugal pelas quais dá a cara a Dra. Graça Freitas, que há meses enfrenta com calma, grande dignidade e enorme paciência a infecção progressiva e o seu combate. Quando ela fala não inventa, tem por trás competentes equipas de profissionais de saúde que estudam as situações e que a ela cabe anunciar. Como cidadão, acho que os portugueses devem uma grande ovação e um prolongado obrigado à Dra. Graça Freitas – e se isto for politicamente incorrecto para alguns, espero que a maioria dos portugueses, que não são ingratos, saberão responder com a dignidade que aquela eminente médica merece.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Lição de cidadania

(…) Não, não foi a Festa do Avante! a responsável pelo crescente número de novos casos de pessoas infectadas. A Festa do Avante!, provavelmente, foi o melhor conselho a que os portugueses tiveram acesso porque foi didáctica e pedagogicamente correcta. Mostrou que é possível, nas novas condições, conviver, usufruir da cultura, participar e viver com alegria, não esquecendo nunca a devida prudência e bom senso. O bom senso e a prudência nunca fizeram mal a ninguém, são como os caldos de galinha. Deixem-se de ódio, de fúria, de rancor, de violência e, se não quiserem seguir, pelo menos respeitem esta grande lição de cidadania.

José Fernando Pires Baptista, Lisboa

Todos a ajudar

Sendo mais do que evidente para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens que é essencial “haver” aulas presenciais, sempre e ainda mais necessárias em tempos de covid-19, temos todos que ajudar para tal poder resultar. (…) Assim, se evitamos o contágio isolando o vírus com distanciamento, máscaras, lavagem e desinfecção de mãos, temos que o querer fazer. Sempre. E conseguir que todos o façam para seu e nosso bem. Temos que saber querer viver em comunidade, em sociedade, com o estafermo deste bicharoco. (…) A bem das nossas crianças, dos nossos adolescentes e de todas as restantes idades e gerações, façamos o que deve ser feito e já.

A. Küttner de Magalhães, Porto

PÚBLICO Errou

Escrevemos, por lapso, na nossa edição de sábado, que João Pereira Teixeira abandonou, em Julho de 2019, o cargo de presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo para assumir funções governativas. João Teixeira Pereira deixou o cargo por ter terminado o mandato e não para ir para o Governo. Ao visado, as nossas desculpas.