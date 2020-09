Mairead McGuiness será a nova comissária irlandesa, com a pasta dos serviços financeiros

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a escolha da eurodeputada Mairead McGuiness, eleita pelo partido de centro direita irlandês Fine Gael, para o seu colégio de comissários, em substituição de Phil Hogan, que se demitiu do cargo de comissário do Comércio por ter violado as regras de confinamento no seu país, durante as férias de Verão.

Além da nova comissária irlandesa, Ursula von der Leyen anunciou uma remodelação da sua equipa: a importante pasta do Comércio passa para a responsabilidade do vice-presidente executivo, Valdis Dombrovskis, que perde para Mairead McGuiness a supervisão dos Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais.

Dombrovskis, o comissário da Letónia, que tem o título de vice-presidente executivo para uma Economia ao Serviço das Pessoas, manterá o seu assento nas reuniões do Eurogrupo, ao lado do comissário da Economia, Paolo Gentiloni, informou Ursula von der Leyen.

Numa breve declaração esta terça-feira de manhã, a presidente da Comissão Europeia disse que depois de ter entrevistado os dois candidatos avançados pelo Governo de Dublin para a substituição de Phil Hogan, decidiu propor a nomeação de Mairead McGuiness para comissária encarregada dos Serviços Financeiros.

Com uma longa carreira no Parlamento Europeu, para onde foi eleita pela primeira vez em 2004, McGuiness não deverá ter dificuldades durante o obrigatório processo de audição e aprovação na câmara legislativa.

O Governo de Dublin aspirava poder manter a pasta do Comércio, uma das mais importantes na estrutura da Comissão e particularmente sensível para o país no contexto das negociações da futura parceria económica com o Reino Unido — depois da saída de Phil Hogan.

Mas a opção da presidente da Comissão foi no sentido de manter o poderoso portfólio do Comércio nas mãos de um veterano do executivo comunitário, em vez de um recém-chegado. A opção por Valdis Dombrovskis assegura, ao mesmo tempo, que a pasta continua a ser gerida por um político do Partido Popular Europeu, a maior família política europeia e à qual pertence Ursula von der Leyen.

A líder do executivo agradeceu a disponibilidade manifestada pelos dois candidatos propostos pela Irlanda — além de McGuiness, foi também sugerido o nome de Andrew McDowell, ex vice-presidente do Banco Europeu de Investimento —, que descreveu como “excelentes candidatos, com significativa experiência em matérias europeias”.

“Essa experiência será crucial na promoção da agenda política para o sector financeiro da UE, de forma apoiar e fortalecer as prioridades da Comissão, nomeadamente a dupla transição verde e digital”, afirmou Von der Leyen.

O primeiro-ministro da Irlanda, Michéal Martin, ofereceu os parabéns a Mairead McGuiness pela sua nomeação para “um importante portfólio financeiro”. Para vice primeiro-ministro, Leo Varadkar, que pertence ao mesmo partido Fine Gael, tratou-se de uma “excelente nomeação e uma excelente pasta para a Irlanda”.