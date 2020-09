Cristão de 37 anos é o ultimo condenado à morte por blasfémia no Paquistão

Asif Pervaiz está detido há sete anos, acusado de enviar mensagens de texto insultuosas para o islão. Esta terça-feira foi condenado à morte, juntando-se assim às dezenas que esperam pela execução da mesma sentença nas prisões do Paquistão. Há pelo menos 80 pessoas presas pelo crime de “blasfémia” no país: segundo a Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, metade enfrentam a pena de morte.

Sabe-se que a rígida lei da blasfémia – que prevê a pena de morte para insultos ao islão, ao Profeta ou ao Corão – é muitas vezes instrumentalizada, com pessoas a apresentarem queixas (frequentemente contra membros de minorias religiosas) por disputas pessoas, com acusações falsas, difíceis de provar mas também de desmentir.

Foto Asia Bibi passou oito anos no corredor da morte DR

É o que o cristão Pervaiz diz ter acontecido: “O queixoso era supervisor de uma fábrica de roupa interior e Asif trabalhava às suas ordens”, explicou o advogado Saif-ul-Malook à Al-Jazeera. “Ele nega as acusações e diz que o homem o estava a tentar converter ao islão”, acrescenta Malook.

A tentativa de conversão terá acontecido depois de Pervaiz se despedir do emprego na fábrica; face à sua recusa, o supervisor acusou-o de ter lhe ter enviado “mensagens de texto blasfemas”.

Pervaiz falou em sua defesa no tribunal da cidade de Lahore, no Leste do Paquistão, mas o mesmo fez o supervisor, Muhammad Saeed Khokher. Segundo disse aos jornalistas o seu advogado, Ghulam Mustafa Chaudry, Pervaiz “decidiu acusá-lo de o tentar converter” por “não ter uma defesa evidente”. Chaudry nota ainda que há outros cristãos na fábrica e nenhum diz que Khokher os tentar converter.

Os mesmos advogados

Chaudry, líder de um grupo chamado Movimento para a Finalidade da Irmandade do Profeta, chefiou a equipa de acusação no caso de Asia Bibi, talvez a mais conhecida vítima desta lei paquistanesa. O advogado de Pervaiz é também o mesmo que defendeu a cristã que em Janeiro de 2019 viu o Supremo Tribunal do Paquistão confirmar finalmente a sua inocência – foi ilibada em Outubro de 2018, mas a decisão desencadeou protestos violentos promovidos pelo partido extremista Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP); para travar as manifestações, o Governo assinou um acordo a prometer não se opor a quaisquer recursos contra a sentença.

Os três juízes do Supremo, ameaçados de morte pelos radicais, consideraram que as duas responsáveis pela denúncia “tinham razões para apresentar falsas alegações contra a requerente” e concluíram que a acusação não provara o seu caso.

Bibi, a primeira mulher condenada à morte por causa desta lei, foi acusada em 2009, depois de uma discussão com duas muçulmanas na sua aldeia do Punjab – bebeu água de um copo usado por muçulmanas e estas disseram-lhe que tinha de se converter ao islão para purificar o copo; depois, acusaram-na de fazer comentários ofensivos sobre Maomé. Depois de libertada fugiu para o Canadá.

A maioria dos que são acusados ao abrigo desta lei, uma herança da colonização britânica, introduzida inicialmente para “proteger os sentimentos religiosos”, são muçulmanos (como 98% dos paquistaneses). Mas a aplicação penaliza desproporcionalmente minorias religiosas, como os cristãos e hindus. Um outro alvo recorrente são os muçulmanos xiitas (15% da população).