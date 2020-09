“Brexit”: chefe do departamento jurídico do Governo britânico demite-se

O chefe do departamento jurídico do Governo britânico apresentou a demissão nesta terça-feira, em choque com os planos de Boris Johnson para eliminar partes do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo o Financial Times, Jonathan Jones mostrou-se “muito insatisfeito” com a decisão do executivo conservador de renegar aos compromissos assumidos e ratificados com os 27, particularmente sobre a Irlanda do Norte, através de legislação interna.

